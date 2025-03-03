Эксперты указали на возможное приближение дна для биткоина

Коррекция биткоина ниже $84 тыс. спровоцирует свыше $1 млрд ликвидаций, но рынок демонстрирует признаки дна, считают эксперты.

По мнению аналитиков IntoTheBlock, рост активности в сети биткоина указывает на возможный разворот тренда.

По состоянию на 28 февраля количество активных адресов выросло до 912 300 — уровня декабря 2024 года, когда цена цифрового золота составляла $105 тыс.

«Исторически всплески ончейн-ажиотажа часто совпадали с пиками и минимумами рынка, связанными о паникой продавцов и появлением предприимчивых покупателей», - отметили в IntoTheBlock.

Эксперты назвали это признаком «критического поворотного момента», хотя прямых гарантий смены динамики нет.

На возможное наступление дна и растущую перепроданность биткоина указывает также индикатор MVRV Z-score — 2,01 на 1 марта.

Глава аналитической фирмы CryptoQuant Ки Ен Джу обратил внимание на динамику показателя и отметил, что ончейн-индикаторы выглядит «незавершенно».