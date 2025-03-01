Израиль лоббирует в США сохранение российских баз в Сирии

Израиль пытается убедить США, чтобы Сирия оставалась слабым и децентрализованным государством – и в том числе, чтобы России позволили там сохранить ее военные базы. Об этом агентству Reuters стало известно от четырех анонимных источников.

Цель израильтян – противостоять растущему влиянию Турции в Сирии. Израильские официальные лица заявили Вашингтону, что новые исламистские правители Сирии, которых поддерживает Анкара, представляют угрозу для израильских границ, отмечают источники.

Лоббирование указывает на согласованную израильскую кампанию с целью повлиять на политику США в критический для Сирии момент, когда исламисты, свергнувшие Башара Асада, пытаются стабилизировать расколотое государство и заставить Вашингтон отменить санкции.

По словам трех американских источников и еще одного человека, Израиль донес свою позицию до высших должностных лиц США во время встреч в Вашингтоне в феврале и последующих встреч в Израиле.

"Израиль больше всего боится, что Турция придет и защитит этот новый сирийский исламистский порядок, который затем станет базой для ХАМАС и других боевиков", – сказал Арон Лунд, научный сотрудник американского аналитического центра Century International.

По словам источников, израильские чиновники пытались убедить американских, что Россия должна сохранить свою средиземноморскую военно-морскую базу в сирийской провинции Тартус и свою авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

Когда израильские чиновники представили дальнейшее присутствие России в положительном свете на встрече с американцами, некоторые участники были удивлены, утверждая, что Турция – член НАТО – была бы лучшим гарантом безопасности Израиля, рассказали два американских источника. Израильские официальные лица были "непреклонны" в том, что это не так, сообщили источники.

По словам источников, непонятно, насколько администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность принятия предложений Израиля.

Новое руководство Сирии ведет переговоры с Россией о судьбе военных баз.