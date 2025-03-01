Китай пригрозил "всеми возможными мерами" в ответ на новые пошлины США

Китай предупредил, что нанесет удар в ответ на торговые угрозы Дональда Трампа после того, как президент США объявил о дополнительных пошлинах на китайский импорт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Если США будут настаивать на своем, Китай ответит всеми необходимыми мерами для защиты своих законных прав и интересов", - заявил в пятницу представитель Министерства коммерции КНР.

Реакция Пекина появилась через несколько часов после того, как Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины, которая вступит в силу 4 марта.

Новые сборы дополняют предыдущую 10% пошлину, введенную в начале месяца, и являются частью более широкой торговой кампании Трампа, охватывающей технологии и инвестиции.

Китайские акции, котирующиеся в Гонконге, продолжили падение, потеряв до 3,9%, что стало самым большим однодневным спадом с октября. Континентальный индекс CSI 300 снизился на 1,9%, готовясь к первому недельному снижению за месяц.

Оффшорный юань укрепился примерно на 0,1% до 7,29 за доллар, частично отыграв ночные потери после сигналов Народного банка Китая о стремлении стабилизировать валюту.

Доходность облигаций упала по всей кривой из-за растущих опасений относительно экономического роста после угрозы новых пошлин со стороны США.

Новые меры Трампа были введены без предварительного объявления, чем застали врасплох чиновников обеих стран. По словам осведомленного источника, ни одна из сторон на рабочем уровне не знала о дополнительных 10% пошлины.

Пошлины вступят в силу во вторник 4 марта.

Как сообщалось, новые пошлины США на сталь угрожают нарушить многомиллиардную цепь поставок, которая переправляет сталь из Китая в Соединенные Штаты через третьи страны.