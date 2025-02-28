Bybit бросает вызов Lazarus и запускает программу вознаграждений за помощь в поиске украденной криптовалюты

Криптовалютная биржа Bybit, с которой хакеры из северокорейской группировки Lazarus недавно украли $1,4 млрд в криптовалютах, запускает программу вознаграждений, которая поможет вернуть украденные средства. Об этом сообщает издание The Register.

В рамках этой инициативы пользователи, которые обнаружат транзакцию или перевод в блокчейне, связанные с украденными из кошелька Bybit валютами, смогут получить вознаграждение в размере 5% от суммы, найденной в Ethereum. Еще 5% предусмотрено для обмена, обменника или миксера, что облегчит возврат средств. Всего по этой программе может быть выплачено около $140 млн.

Физические лица и заинтересованные стороны, которые помогают Bybit в возврате средств, будут вознаграждены сразу после того, как обнаруженные криптовалюты будут заморожены.

«Мы не остановимся, пока Lazarus или другие мошенники не будут уничтожены. В будущем мы откроем это для других жертв Lazarus», - сказал генеральный директор Bybit Бен Чжоу.

На сайте lazarusbounty.com, посвященном инициативе по возвращению украденных криптовалют, отмечается, что компания уже выплатила более $4 млн тем, кто согласился помочь.

На сайте также представлен список добросовестных миксеров, обменников и других сервисов, работающих с Bybit для восстановления украденных криптовалют. В отдельной вкладке отображаются обменники, которые игнорируют заявки на обмен или отказываются замораживать и возвращать средства — на данный момент в этом списке только eXch.