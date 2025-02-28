IDC ухудшила прогноз поставок персональных компьютеров и планшетов в 2025 году

International Data Corporation (IDC) в связи с введением США импортных пошлин на продукцию из Китая, а также из-за ухудшения рыночных настроений, в основном в потребительском секторе, ухудшила прогноз поставок персональных компьютеров (ПК) и планшетов в 2025 году и далее.

Теперь ожидается, что мировой рынок ПК достигнет 273 млн единиц в 2025 году, что будет на 3,7% выше прошлогоднего показателя. Далее IDC ожидает роста менее чем на 1% каждый год до конца 2029 года, отчасти, из-за стабилизации после перехода пользователей на операционную систему Windows 11.

Продажи планшетов, как ожидается, сократятся в этом году на 0,8% - до 143,3 млн. После постепенного снижения в 2029 года объем поставок предполагается на уровне 141,6 млн штук, в основном, из-за перенасыщения потребителей.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) глобальных продаж ПК и планшетов в период 2025-2029 гг. составят 0,4%, прогнозирует IDC. В результате в 2029 году суммарные поставки достигнут 422,6 млн единиц.