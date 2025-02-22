FATF включила в "серый" список Лаос и Непал

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) на проходившей с 17 по 21 февраля в Париже пленарной недели включила Лаос и Непал в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.

Одновременно из "серого списка" были исключены Филиппины.

Теперь в список входит 25 юрисдикций: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Непал, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Хорватия, ЮАР.

Список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, остался без изменений, в него входят КНДР, Иран и Мьянма.

При этом статус России не изменился: ее членство в группе приостановлено.

FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года.