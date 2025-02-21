Средняя прибыль криптоинвесторов в 2024 году достигла $5482

Средняя реализованная прибыль держателей цифровых активов в 2024 году составила $5482 против $888 в предыдущие 12 месяцев. Такие оценки представили специалисты платформы для налогообложения CoinLedger, пишет The Block.

Наибольшую нереализованную прибыль принесли биткоин, Hyperliquid, SuperVerse, Shiba Inu и Render.

«В криптовалютах — бычий рынок. Результаты президентских выборов 2024 года подняли энтузиазм в цифровых активах на новую высоту», - прокомментировал CEO CoinLedger Дэвид Кеммерер.

Максимальные потери связаны с Ethereum, Cardano, Polkadot, Cosmos и Cronos.

База пользователей CoinLedger насчитывает более 500 000 криптоинвесторов, из которых 80% — жители США, 6% — Австралии, 5% — Канады и 9% — других стран.

Биткоин продолжает лидировать как наиболее популярный актив среди ходлеров второй год подряд. Ethereum, XRP и Cardano — следующие по этому критерию.

Ledger занял первое место по количеству наиболее распространенных кошельков, используемых для импорта данных на налоговую платформу. Это говорит об усилении фокуса на аппаратные решения.

Следующие в этом рейтинге MetaMask, Phantom, Coinbase и Trust Wallet, которые опередили конкурентов Ledger — Tangem и Trezor.

Binance потеряла лидерство по импорту данных пользователей, пропустив вперед Coinbase. Crypto.com опустилась на третье место. Kraken стал четвертым по популярности.

Несмотря на приостановку депозитов и снятия средств в долларах США на Binance.US в июне 2023 года, в 2024 году она оставалась в пятерке рейтинга сервиса. Следующие в нем Robinhood и KuCoin.

Ранее эксперты заявили об ожиданиях превосходства Ethereum над Solana.