Последнее обновление: 19.02.2025 18:00

Meta планирует проложить самый длинный в мире подводный кабель

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, объявила о планах построить самый длинный в мире подводный кабель, который должен соединить США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие регионы. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что проект Waterworth предусматривает подводный кабель длиной 50 000 км, который длиннее окружности Земли.

По данным Meta, этот кабель будет самым длинным на сегодняшний день, который использует систему из 24 оптоволоконных пар, что даст ему большую пропускную способность, и поможет поддерживать проекты искусственного интеллекта.

В компании отмечают, чтоэтот проект обеспечит большее экономическое сотрудничество, будет способствовать цифровому привлечению и откроет возможности для технологического развития в этих регионах.

"Например, в Индии, где мы уже наблюдаем значительный рост и инвестиции в цифровую инфраструктуру, Waterworth поможет ускорить этот прогресс и поддержит амбициозные планы страны по цифровой экономике", - отметили в Meta.

Meta в течение последнего десятилетия вместе с различными партнерами разработали более 20 проектов подводных кабелей.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование