Последнее обновление: 19.02.2025 11:14

США передали Национальной армии Молдовы партию военных автомобилей

США передали Национальной армии Молдовы 29 военных автомобилей Hummer. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

Как заявил министр обороны Анатолий Носатый, этот пакет помощи является ярким примером эффективного и долгосрочного сотрудничества между оборонными учреждениями Республики Молдова и США, что подтверждает, что у нас одни цели - обеспечить мир и безопасность.

"Соединенные Штаты передали в дар 29 новых "хаммеров" в рамках нашей поддержки модернизации вооруженных сил Молдовы. Наше прочное партнерство делает обе наши страны безопаснее и сильнее", - сообщает сайт посольства США в Молдове.

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