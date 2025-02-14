Запасы какао в мире упали до рекордно низкого уровня

Запасы какао в Лондоне и Нью-Йорке упали до исторического минимума, что еще больше обострило кризис на рынке шоколада. Об этом пишет Financial Times.

Трейдеры и компании, которые производят шоколад, массово скупают остатки даже низкокачественного какао, ведь мировой рынок страдает от нескольких лет плохих урожаев. По данным Wells Fargo, цены на шоколад в США выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Запасы какао на лондонской бирже Intercontinental Exchange сократились с более 100 тыс. тонн год назад до всего 21 тыс. тонн", - сообщает компания.

Производители вынуждены искать альтернативные ингредиенты, поскольку спрос резко возрастает в преддверии Дня святого Валентина.

За последние два года стоимость какао утроилась, достигнув максимума за 50 лет. Вследствие этого производители уменьшают размеры плиток, меняют рецептуру и ищут способы обойти рекордные расходы.

Ситуация настолько критическая, что американская Hershey обратилась к регулятору деривативов США с просьбой разрешить ей закупить через биржу Нью-Йорка 90 тыс. тонн какао - в девять раз больше установленного лимита.