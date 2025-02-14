Эстония готова действовать против угрожающих инфраструктуре Балтийского моря судов

Военно-морские силы Эстонии готовы действовать против судов, которые представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря, даже если они находятся в международных водах. Об этом заявил заместитель командующего ВМС Эстонии Йохан-Элиас Сельямаа.

Как известно, регион Балтийского моря находится в состоянии боевой готовности, и Альянс НАТО усилил свое присутствие после ряда перебоев с электроснабжением, телекоммуникациями и газопроводами, произошедших после вторжения России в Украину в 2022 году.

Хотя некоторые из подводных прорывов были признаны случайными, другие все еще расследуются, хотя ни один подозреваемый пока не привлечен к ответственности.

"Если есть угроза, что они собираются нарушить критическую инфраструктуру, то мы вынуждены вмешаться", – сказал Сельямаа, которого цитирует Reuters.

Он добавил, что это может произойти "даже в международных водах".

При этом чиновник отказался обсуждать оперативные детали.

Ранее стало известно, что Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.

В конце 2024 года Британия начала проверять суда, проходящие через Ла-Манш, на наличие страховки на фоне беспокойства инцидентами с повреждением подводных кабелей в Балтийском море.

А в начале февраля Politico со ссылкой на собеседников сообщило, что европейские страны размышляют над юридическим механизмом, который бы сделал возможным усиленные проверки и конфискацию танкеров, перевозящих российскую нефть через Балтийское море и являющихся постоянной угрозой экологического бедствия и "случайного" повреждения подводной инфраструктуры.