Последнее обновление: 09.02.2025 14:00

Сложность майнинга биткоина выросла на 5,6% и достигла рекордной отметки

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла сразу на 5,61%. Показатель обновил исторический максимум на отметке 114,17 Т.

В ходе предыдущего изменения две недели назад метрика снизилась впервые с сентября 2024 года. По мнению экспертов Luxor, коррекция была во многом связана с похолоданием в США. Местные майнеры столкнулись с повышением цен на электроэнергию и сокращением времени бесперебойной работы.

Согласно Glassnode, 7 февраля хешрейт (сглаженный показатель семидневной скользящей средней) достиг максимума в 844,95 EH/s. На момент написания он скорректировался к отметке 827 EH/s.

По данным Hashrate Index, хешпрайс сократился до значений вблизи $57 за PH/s в сутки с показателей в районе $62 на конец января.

На доходность майнинга оказывают давление снижение цены биткоина (более чем на 6% за неделю) и падение транзакционных доходов. По оценке специалистов CryptoQuant, ончейн-активность в сети первой криптовалюты упала до годового минимума.

Напомним, тенденция сокращения доли комиссий в выручке майнеров может стать долгосрочной, допустили аналитики Fidelity. Но, по их мнению, это не несет угрозы безопасности блокчейна.



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