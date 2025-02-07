Мировые цены на продовольствие за январь снизились на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в январе по сравнению с пересмотренным показателем за декабрь 2024 года снизились на 1,6%, их индекс составил 124,9 пункта. Об этомсообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По сравнению с январем 2024 года цены были на 6,2% выше, но на 22% ниже рекордного значения индекса, зафиксированного в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в январе был на 0,3% выше декабрьского показателя, но на 6,9% ниже соответствующего показателя прошлого года.

"В январе отмечено совсем незначительное снижение экспортных цен на пшеницу в условиях вялой динамики рынка. Снижению цен способствовал слабый импортный спрос, обусловивший медленные темпы экспортных продаж со стороны ряда крупнейших экспортеров. Однако сокращение предложения со стороны Российской Федерации и неоднородность состояния озимых культур в разных районах ЕС, РФ и США сдерживали эту тенденцию", - говорится в обзоре.

В январе выросли мировые цены на кукурузу, которые впервые за два последних года превысили уровень предыдущего года. Что касается других фуражных зерновых, то выросли мировые цены на сорго и ячмень. Индекс цен на все виды риса снизился на 4,7% в условиях больших объемов экспортного предложения и конкуренции между экспортерами.

Индекс цен на растительные масла в январе по сравнению с декабрем снизился на 5,6%, но оказался на 24,9% выше, чем в январе прошлого года. Главным фактором такого снижения было падение мировых цен на пальмовое и рапсовое масла, в то время как котировки соевого и подсолнечного масел оставались стабильными.

Индекс цен на мясо в январе оказался на 1,4% ниже декабрьского показателя, но на 8,1% выше уровня января прошлого года. Такая тенденция была обусловлена снижением мировых цен на баранину, свинину и мясо птицы, которое перевешивало рост котировок говядины, поясняется в обзоре. В частности, цены на свинину снизились в связи с падением котировок в ЕС. Это стало следствием вспышки ящура в Германии, из-за которой некоторые ключевые страны-импортеры ввели запрет на ввоз мяса, что привело к избыточному предложению.

В то же время несколько снизились цены на мясо птицы в связи с достаточным предложением, особенно со стороны Бразилии. Мировые цены на говядину, напротив, выросли в условиях устойчиво высокого импортного спроса на ключевых рынках.

Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с декабрем вырос на 2,4% и оказался на 20,4% выше показателя января прошлого года. Больше всего выросли мировые котировки сыра (на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем). Мировые цены на сливочное масло, напротив, продолжали снижаться, несмотря на рост спроса со стороны предприятий пищевой промышленности Европы и Океании.

Индекс цен на сахар по сравнению с декабрем снизился на 6,8% и на 18,5% - по сравнению с январем прошлого года. Он стал самым низким с октября 2022 года. Главным фактором этого снижения были благоприятные прогнозы предложения на мировом рынке на текущий сбытовой сезон, хорошее состояние посадок сахарного тростника в Бразилии, уборочная кампания которого начнется в апреле 2025 года. Кроме того, снижению цен на мировых рынках сахара также способствовало решение правительства Индии о возобновлении экспорта сахара, на который в октябре 2023 года были введены ограничения.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.