Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп в четверг поставил подпись под указом, который вводит санкции против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля. Об этом сообщает Белый дом.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, считаю, что Международный уголовный суд (МУС) (...) совершает незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и нашего близкого союзника Израиля", - говорится в указе.

По мнению Трампа, действия МУС являются "посягательством на суверенитет Соединенных Штатов" и "подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики".

"Соединенные Штаты будут налагать ощутимые и значительные последствия на лиц, ответственных за нарушения МУС, некоторые из которых могут включать блокирование собственности и активов, а также приостановление въезда в Соединенные Штаты должностных лиц, сотрудников и агентов МУС, а также их ближайших родственников в качестве их представителей", - говорится в документе.

США не являются стороной Римского статута, в связи с чем неоднократно заявляли о непризнании юрисдикции МУС над американскими гражданами.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

После этого республиканцы в минувшем январе инициировали введение санкции против МУС. Но на прошлой неделе демократы заблокировали его.