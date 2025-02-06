Украина получила первые французские истребители Mirage 2000

Украина получила французские истребители Mirage 2000. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«6 июня 2024 года президент Эммануэль Макрон объявил о поставках французских Mirage 2000 в Украину. Первые из них сегодня прибыли в Украину. Теперь, имея на борту украинских пилотов, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, они будут участвовать в защите неба Украины», - написал Себастьян Лекорню в соцсети X (ранее Twitter).

Он не уточнил, какое количество самолетов прибыло в Украину.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его можно назвать компромиссом между стоимостью и боевой эффективностью: это своего рода бюджетный аналог американских истребителей 70-х годов с неплохой маневренностью. Не производятся с 2007 года. Французские ВВС заменяют самолеты этого типа на истребители Dassault Rafale.

Mirage 2000 могут развивать скорость до 2,2 скоростей звука. Их практическая дальность 1852 км. Истребители вооружены двумя 30-мм пушками DEFA 554, имеют девять точек подвески. Боевая нагрузка составляет 6,2 т. могут нести ракеты классов воздух-земля, воздух-воздух, неуправляемые ракеты, бомбы, в том числе корректируемые.

Mirage принимал участие в боевых действиях, хотя и не так активно, как F-15 или F-16. В частности, эти истребители использовались в Каргильском конфликте 1999 года (пограничный конфликт между Индией и Пакистаном) для атак наземных целей.