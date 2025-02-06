Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

Панама отменила плату за проход через Панамский канал для судов США

Категории: Панама США

Власти Панамы приняли решение об отмене платы за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа в соцсети X (ранее Twitter).

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что «с американских кораблей берут слишком много», а задачей страны он называл «забрать Панамский канал обратно».

«Суда правительства США теперь могут проходить через Панамский канал без взимания платы, что экономит правительству США миллионы долларов в год», - говорится в сообщении Госдепа.

В своей инаугурационной речи 20 января Дональд Трамп подчеркивал, что Панамским каналом управляет Китай, «а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме». На фоне заявлений президента США постпредство Панамы при ООН направило жалобу генсеку организации Антониу Гутерришу.

Госсекретарь США Марко Рубио 3 февраля посетил Панаму, где встретился с панамским президентом Раулем Мулино. По итогам переговоров Панама отказалась от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь».



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