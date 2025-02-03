ОПЕК+ пересмотрит ограничения поставок нефти из-за роста цен после пошлин Трампа

Ключевые члены ОПЕК+ должны собраться в понедельник на встречу, на которой, как ожидается, они оставят текущие планы поставок без изменений. Об этом пишет Bloomberg.

Группа во главе с Саудовской Аравией и Россией, которая уже более двух лет сдерживает добычу, пытаясь поддержать цены, намерена сохранить эти ограничения до конца этого квартала, а затем постепенно восстанавливать добычу ежемесячно, начиная с апреля.

Несколько делегатов ОПЕК+ заявили, что пока не будут корректировать план, поскольку рынки нефти остаются нестабильными на фоне падения спроса в Китае и избыточного предложения на американском континенте.

Дальнейшее осложнение создают торговые пошлины США в отношении Канады и Мексики, а также перспектива введения мер в отношении Китая. Трамп также предупредил об усилении санкций против членов ОПЕК+ Ирана, России и Венесуэлы.

Министр энергетики Саудовской Аравии и несколько его коллег из ОПЕК+ провели переговоры после призыва Дональда Трампа снизить цены на нефть и в преддверии встречи нефтедобывающих стран ОПЕК+ на следующей неделе.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к мировым бизнесменам и политическим лидерам, 24 января, требовал от ОПЕК снизить цены на нефть и снизить процентные ставки, а также предупредил их, что они столкнутся с тарифами, если будут производить свою продукцию где-либо, кроме США.