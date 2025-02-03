Глава ВОЗ призвал мировых лидеров способствовать возвращению США в организацию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал глав государств и правительств разных стран оказать влияние на США, чтобы Вашингтон вернулся в состав международной организации. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно данным агентства, в ходе встречи с дипломатами стран-членов ВОЗ за закрытыми дверями на прошлой неделе Гебрейесус отметил, что без членства США в организации могут оказаться без чрезвычайно важной информации о вспышках заболеваний в мире.

"Мы по-прежнему предоставляем им (Соединенным Штатам - ИФ) информацию, потому что они в ней нуждаются. Мы бы были признательны, если бы вы продолжили призывать и контактировать с ними для того, чтобы они пересмотрели свое решение", - сказал Гебрейесус на встрече.

Кроме того, в документе, представленном на этой встрече, с которым ознакомилось Associated Press, говорилось, что программа ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения "в значительной мере зависит" от американского финансирования.

"Финансирование США обеспечивает основу многих крупных чрезвычайных миссий ВОЗ", - отмечается во внутреннем документе международной организации. В нем указано, что Вашингтон финансировал до 40% из них.

В ВОЗ подчеркнули, что из-за проблем с финансированием под угрозой может оказаться работа организации на Ближнем Востоке, Украине и в Судане.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 21 января подписал указ о выходе из Всемирной организации здравоохранения. По мнению нового президента США, его страна платит организации слишком большие взносы по сравнению с другими странами, например, с Китаем.