Нидерланды заказали 22 зенитные установки Skyranger

Нидерланды заказали для себя 22 зенитные установки Skyranger, которые могут применяться против таких воздушных целей как самолеты, вертолеты и БПЛА. Об этом объявил госсекретарь Нидерландов по вопросам обороны Гейс Туйнман.

Нидерланды законтрактовали 22 башенные системы ПВО Skyranger, которые производит немецкий концерн Rheinmetall. Стоимость контракта составляет €1,3 млрд, сообщает NOS.

Поставка первых из них запланирована на 2028 год. В экипажах и техническом обслуживании машин будут задействованы около 125 человек.

Skyranger являются системами малого радиуса действия и предусмотрены для работы прежде всего по самолетам, БПЛА и вертолетам.

"Продолжающаяся война в Украине и события на Ближнем Востоке продемонстрировали растущую роль беспилотных летательных аппаратов на поле боя. Мы должны быть лучше готовы к реагированию на вражеские беспилотники и другие угрозы с воздуха", – отметил Туйнман.