В США подозревают китайский ИИ-стартап DeepSeek в краже данных у OpenAI

Microsoft и OpenAI проводят расследование возможного несанкционированного использования их технологий китайским ИИ-стартапом DeepSeek, который потряс рынок в течение последней недели. Об этом сообщает Bloomberg.

Осенью 2024 года служба безопасности Microsoft (технологический партнер и крупнейший инвестор OpenAI) обнаружила масштабное извлечение данных через программный интерфейс API OpenAI лицами, предположительно связанными с DeepSeek.

По словам собеседников агентства, выявленная активность может нарушать условия использования OpenAI или указывать на то, что кто-то пытался обойти ограничения OpenAI относительно количества полученных данных.

Дэвид Сакс, советник по искусственному интеллекту при президенте США, заявил, что есть "существенные доказательства" того, что DeepSeek использовал результаты работы моделей OpenAI для разработки собственной технологии через процесс, который называется "дистилляцией".

OpenAI заявила, что китайские компании постоянно пытаются "дистиллировать" модели ведущих американских ИИ-компаний и компания работает с правительством США для защиты своих технологий.

Китайский стартап DeepSeek в конце прошлой недели выпустил новую бесплатную модель искусственного интеллекта под названием R1, которая, по их словам, может конкурировать с продуктами ведущих американских компаний по разным задачам.

DeepSeek заявила, что для тренировки своей модели использовала всего 2048 графических карт Nvidia H800 и потратила $5,6 миллионов. Это гораздо меньше средств и ресурсов, чем потратили OpenAI и Google для тренировки моделей подобного размера.

Выход модели DeepSeek R1 привел к значительному падению акций технологических компаний (Microsoft, Nvidia, Oracle, Alphabet), что привело к потере почти $1 триллиона рыночной стоимости.