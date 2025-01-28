Объем активов в криптофондах установил новый рекорд на уровне в $173,3 млрд

С 18 по 24 января в криптовалютные инвестфонды поступило $1,9 млрд после $2,2 млрд неделей ранее. Такие данные привели в CoinShares.

В качестве драйвера специалисты назвали подписание президентом США указа о создании рабочей группы по рынкам цифровых активов. В числе поставленных перед ней задач — оценка «потенциала формирования и поддержания национального запаса криптовалют».

AUM продуктов увеличился до $173,3 млрд.

Инструменты на базе первой криптовалюты привлекли $1,6 млрд, с начала года — $4,4 млрд.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты добавили $5,1 млн.

В Ethereum-фонды инвесторы направили $204,7 млн после $246,2 млн на предыдущей неделе.

Притоки в продукты на основе XRP замедлились с $30,8 млн до $18,5 млн.

Конкуренты на базе Solana, Chainlink и Polkadot привлекли $6,9 млн, $6,6 млн и $2,6 млн соответственно.

Согласно JPMorgan, притоки в потенциальные спотовые биржевые фонды на SOL и XRP способны превзойти показатель Ethereum-инструментов в течение полугода после запуска и достичь $3-6 млрд и $4-8 млрд соответственно.

Между тем ряд экспертов выразил уверенность в появлении на рынке спотовых Solana-ETF до конца 2025 года.