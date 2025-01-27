Объем сделок в мире на вторичном рынке частных инвестиций в 2024 году достиг рекордных $162 млрд

Инвесторы продали на вторичном рынке доли в фондах, инвестирующих в не торгующиеся на биржах компании, на общую сумму $162 млрд в 2024 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные финансовой фирмы Jefferies.

Это новый рекорд, на 20% превысивший предыдущий максимум, установленный в 2021 году. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 45%.

По мнению аналитиков, рост объема сделок на вторичном рынке объясняется сокращением активности на рынке IPO. Кроме того, многие инвесторы продавали доли в фондах, инвестирующих в подорожавшие компании, с целью получить денежные средства.

Как правило, инвесторы продают доли в фондах на вторичном рынке с дисконтом, однако размер дисконта снизился в прошлом году до 6% от чистой стоимости активов с 9% годом ранее, отметили эксперты Jefferies. Они считают, что это отражает оптимизм по поводу оживления сделок при администрации президента США Дональда Трампа.