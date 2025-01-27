Последнее обновление: 27.01.2025 18:00

Объем сделок в мире на вторичном рынке частных инвестиций в 2024 году достиг рекордных $162 млрд

Инвесторы продали на вторичном рынке доли в фондах, инвестирующих в не торгующиеся на биржах компании, на общую сумму $162 млрд в 2024 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные финансовой фирмы Jefferies.

Это новый рекорд, на 20% превысивший предыдущий максимум, установленный в 2021 году. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 45%.

По мнению аналитиков, рост объема сделок на вторичном рынке объясняется сокращением активности на рынке IPO. Кроме того, многие инвесторы продавали доли в фондах, инвестирующих в подорожавшие компании, с целью получить денежные средства.

Как правило, инвесторы продают доли в фондах на вторичном рынке с дисконтом, однако размер дисконта снизился в прошлом году до 6% от чистой стоимости активов с 9% годом ранее, отметили эксперты Jefferies. Они считают, что это отражает оптимизм по поводу оживления сделок при администрации президента США Дональда Трампа.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование