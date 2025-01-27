Последнее обновление: 27.01.2025 18:00

Кофе арабика подорожал до рекорда на фоне угроз пошлин на колумбийский экспорт

Категории: Кофе Цены США

Кофе сорта арабика подорожал до рекорда на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении импорта товаров из Колумбии.

Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 13:51 в понедельник подорожали на 0,75% до $3,5015 за фунт, свидетельствуют данные Market Watch.

Ранее в ходе торгов цена поднималась до $3,5535 за фунт, что является максимумом с начала отслеживания этих данных в 1972 году.

Колумбия является 3-м по величине производителем кофе в мире и занимает 2-е место по производству арабики.

За последние 12 месяцев арабика подорожала на 85% на опасениях плохих урожаев в Бразилии и Вьетнаме. Тем временем министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024-2025 сельхозгоду упадут до самого низкого уровня за четверть века.



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