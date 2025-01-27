Последнее обновление: 27.01.2025 12:59

Цена биткоина провалила уровень $100 тысяч

Котировки первой криптовалюты обвалились ниже $100 тыс. В моменте цена на бирже Binance достигала $99 713.

Коррекция биткоина сопровождалась резким ростом объема торгов.

За сутки курс цифрового золота снизился на 4,8%. Ведущие альткоины продемонстрировали еще более глубокое падение. Цена Solana (SOL) снизилась на 10,9%, Dogecoin (DOGE) — на 9,7%.

Объем ликвидаций на крипторынке за 24 часа превысил $623 млн. Подавляющая доля пришлась на длинные позиции — более $580 млн.

Совокупная капитализация криптовалют сократилась до $3,56 трлн. Доминация биткоина составляет 55,8%, Ethereum — 10,6%.

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