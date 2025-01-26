Израиль обвинил ХАМАС в нарушении сделки о прекращении огня

Палестинская террористическая группировка ХАМАС нарушила условия соглашения о прекращении огня. Об этом заявило в воскресенье, 26 января, управление по работе с семьями похищенных и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Во время реализации вчерашнего этапа ХАМАС дважды нарушил соглашения: Арбель Йехуд до сих пор не освобождена, список текущего статуса заложников для первого этапа до сих пор не предоставлен. В связи с этим было решено не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", - привел в своем Telegram-канале сообщение Управления по работе с семьями похищенных и пропавших без вести при канцелярии премьер-министра Израиля советник Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

По данным управления, в настоящий момент израильская сторона при посредничестве США и других стран прилагает "значительные усилия", чтобы урегулировать вопрос освобождения Арбель Йехуд.

"Мы твердо настроены на то, чтобы добиться возвращения всех заложников - как живых, так и павших", - подчеркивается в сообщении.

Накануне ХАМАС второй раз в рамках сделки с Израилем освободил группу из четырех заложниц-военнослужащих.

Глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинские террористы не выполнили условие о приоритетном освобождении гражданских заложниц, одной из которых израильская сторона считает Арбель Йехуд. В ХАМАС же настаивают, что она также является военнослужащей, так как проходила подготовку в ЦАХАЛ.