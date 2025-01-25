Экспорт оружия из США в 2024 году достиг рекордных $318,7 млрд

Продажи американской военной техники иностранным государствам в 2024 финансовом году (заканчивается 31 сентября) достигли рекордных $318,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственного департамента США.

Прямые зарубежные продажи оружия американских компаний выросли до $200,8 млрд в 2024 финансовом году с $157,5 млрд в 2023-м, а продажи, организованные через правительство США – до $117,9 млрд с $80,9 млрд, сообщает Reuters.

В целом же продажа оружия США за границу за год выросла на 29%.

Среди утвержденных в 2024 году продаж оружия Госдеп упоминает истребители F-16 и их модернизацию для Турции на сумму $23 млрд, истребители F-15 для Израиля на сумму $18,8 млрд и танки M1A2 Abrams для Румынии на $2,5 млрд.

Продажа и передача оружия рассматриваются как "важные инструменты внешней политики США с потенциальными долгосрочными последствиями для региональной и глобальной безопасности", отмечает Госдеп.

Американские оборонные подрядчики пытаются удовлетворить резкий рост спроса, который резко увеличился в результате войны в Украине.

Недавно в Пентагоне заявили, что замораживание иностранной финансовой помощи указом Дональда Трампа не влияет на уже объявленные поставки оружия Украине.