Крупнейший в мире центр обработки данных построят в Индии

Компания Reliance Group, принадлежащая индийскому магнату Мукешу Амбани, строит центр обработки данных, который может стать крупнейшим в мире по мощности. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, 67-летний миллиардер покупает мощные полупроводники искусственного интеллекта компании Nvidia и создает в городе Джамнагар на западе индийского штата Гуджарат центр обработки данных. Ожидается, что общая мощность дата-центра составит три гигаватта.

В настоящее время крупнейший по мощности центр обработки данных в мире расположен в Бойдтоне, штат Вирджиния, США. Он принадлежит Microsoft, имеет мощность почти 600 мегаватт и еще 112 мегаватт – в стадии строительства.

Объект в Джамнагаре существенно увеличит мощность индийского центра обработки данных, которая сейчас оценивается менее чем в один гигаватт. Утроение мощности Индии потенциал для значительного ускорения разработки искусственного интеллекта.

Представитель Reliance отказался от комментариев, отослав Bloomberg к выступлению генерального директора Reliance Jio Infocomm Акаша Амбани, сына Мукеша. Недавно он сказал, что конгломерат строит центр обработки данных, который должен быть завершен в течение двух лет.

Таким образом Reliance Амбани присоединяется к ряду технологических компаний, включая Microsoft, Alphabet и Amazon, которые вкладывают миллиарды долларов в центры обработки данных.

На этой неделе OpenAI, SoftBank и Oracle пообещали инвестировать от $100 до $500 млрд в развитие технологий искусственного интеллекта в США через новую организацию под названием Stargate Project.

OpenAI, SoftBank и Oracle не уточнили размер центров обработки данных, построенных в рамках проекта Stargate. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, выдвинул идею строительства 5-гигаваттных объектов, но непонятно, разрабатываются ли они.