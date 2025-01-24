США выйдут из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года

Соединенные Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Могу подтвердить, что мы получили письмо из США о выходе из ВОЗ. Он датирован 22 января 2025 года. Он вступит в силу через год после вчерашнего дня, 22 января 2026 года», - сказал Фархан Хак, которого цитирует Reuters.

Трамп должен был через год объявить о выходе США из ВОЗ и выплачивать взносы Вашингтона в соответствии с совместной резолюцией Конгресса США от 1948 года.

В указе о выходе, подписанном Трампом, говорится, что администрация приостанавливает переговоры по договору о борьбе с пандемией ВОЗ, пока продолжается процесс вывода. Сотрудники правительства США, работающие в ВОЗ, будут отозваны и назначены на новую должность, а правительство будет искать партнеров, которые возьмут на себя необходимую деятельность ВОЗ.

Соединенные Штаты на сегодня являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ, на долю которого приходится около 18% ее финансирования. Последний двухлетний бюджет ВОЗ на 2024-2025 годы составил $6,8 млрд.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего пребывания в должности.

Тогда в ВОЗ выразили надежду на то, что США пересмотрят свое решение.

В 2020 году Трамп уже инициировал выход США из ВОЗ из-за распространения COVID-19, обвинив организацию в том, что она находится под контролем Китая. Но процесс не был завершен, и новый президент Джо Байден возобновил отношения сразу после вступления в должность.