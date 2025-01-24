Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

США выйдут из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года

Категории: США ВОЗ

Соединенные Штаты выйдут из Всемирной организации здравоохранения 22 января 2026 года. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Могу подтвердить, что мы получили письмо из США о выходе из ВОЗ. Он датирован 22 января 2025 года. Он вступит в силу через год после вчерашнего дня, 22 января 2026 года», - сказал Фархан Хак, которого цитирует Reuters.

Трамп должен был через год объявить о выходе США из ВОЗ и выплачивать взносы Вашингтона в соответствии с совместной резолюцией Конгресса США от 1948 года.

В указе о выходе, подписанном Трампом, говорится, что администрация приостанавливает переговоры по договору о борьбе с пандемией ВОЗ, пока продолжается процесс вывода. Сотрудники правительства США, работающие в ВОЗ, будут отозваны и назначены на новую должность, а правительство будет искать партнеров, которые возьмут на себя необходимую деятельность ВОЗ.

Соединенные Штаты на сегодня являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ, на долю которого приходится около 18% ее финансирования. Последний двухлетний бюджет ВОЗ на 2024-2025 годы составил $6,8 млрд.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения в первый день своего пребывания в должности.

Тогда в ВОЗ выразили надежду на то, что США пересмотрят свое решение.

В 2020 году Трамп уже инициировал выход США из ВОЗ из-за распространения COVID-19, обвинив организацию в том, что она находится под контролем Китая. Но процесс не был завершен, и новый президент Джо Байден возобновил отношения сразу после вступления в должность.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование