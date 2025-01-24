Шторм парализовал Великобританию и Ирландию: отменены рейсы, сотни тысяч без света

Шторм "Эовин" охватил Великобританию и Ирландию, вызвал перебои в движении железнодорожного транспорта и авиасообщении, тысячи зданий остались без электричества. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Из-за опасных погодных условий утром в пятницу, 24 января, отменили сотни рейсов в аэропортах Глазго, Эдинбурга и Дублина, остановлено движение поездов в Шотландии и Северной Ирландии.

В пресс-службе аэропорта Дублина заявили, что в течение дня возможны новые отмены и задержки авиарейсов.

По состоянию на утро пятницы в Ирландии 560 тысяч жилых домов, ферм и офисных зданий остались без электричества из-за поваленных линий электропередачи.

По прогнозам метеорологов, ожидается, что скорость порывов ветра может достичь 160 км/ч.

Метеорологическая служба Ирландии назвала этот шторм "одним из самых сильных за всю историю" наблюдений.

Для Ирландии объявление красного предупреждения по всей территории происходит впервые с 2017 года, когда шторм "Офелия" унес жизни трех человек.

Кроме того, красное предупреждение в пятницу будет действовать в части Шотландии и Англии, где из-за сильного ветра также предупредили о перебоях в движении транспорта и электроснабжении.