Трамп хочет добиться от ОПЕК снижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он по видеосвязи участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.

Кроме того, он упомянул о сообщениях о готовности Эр-Рияда инвестировать $600 млрд в США. Президент добавил, что он намерен попросит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана нарастить эту сумму до $1 трлн.