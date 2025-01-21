США выходят из глобального соглашения о 15%-м налоге для корпораций

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января, подписал указ, фактически предусматривающий выход Соединенных Штатов из договора Global Tax Deal о пересмотре налогообложения крупных транснациональных корпораций.

В документе на сайте Белого дома указано, что глобальное налоговое соглашение "не имеет силы или действия в Соединенных Штатах".

Трамп считает, что соглашение, разработанное под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, имеет два проблемных аспекта. Во-первых, она разрешает экстерриториальную юрисдикцию над американскими доходами, а во-вторых, ограничивает способность США внедрять налоговую политику в интересах американского бизнеса и работников.

В основу пересмотра международных налоговых правил положен так называемый двухкомпонентный подход.

Компонент один подразумевает новый подход к распределению прав государств на налогообложение прибыли крупнейших международных бизнес-групп. Каждое государство получит право на налогообложение прибыли группы, которая продает товары или услуги в этом государстве независимо от наличия у группы бизнес-единицы в стране.

Компонент два – внедрение глобального минимального налога на прибыль в размере 15%, что будет применяться к компаниям с годовым доходом более €750 млн (таких в мире около ста).

Президент США поручил проинформировать ОЭСР, что любые обязательства, взятые предыдущей администрацией в отношении Global Tax Deal, не имеют юридической силы на территории Соединенных Штатов Америки без решения Конгресса. Он также поручил провести расследование возможных дискриминационных налоговых правил других стран и разработать защитные меры в течение 60 дней.

Глобальное налоговое соглашение было согласовано в 2021 году, когда президентом США был Джо Байден. Тогдашняя министр финансов США Джанет Йеллен поддержало соглашение, но Конгресс США так и не принял необходимые меры для имплементации соглашения.

"Если США не ратифицируют его, это будет пиррова победа. У нас будет что-то, что не будет работать", – предупреждал Алан Маклин, глава налогового комитета ОЭСР.