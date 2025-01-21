Металлы растут в цене на фоне сообщений о том, что Трамп откладывает введение пошлин в США

Медь выросла на 0,9% в день инаугурации Дональда Трампа, в то время как золото выросло после сообщений о том, что новый президент США воздержится от немедленного введения агрессивных тарифов. Об этом пишет Bloomberg.

Более слабый доллар делает металлы более дешевыми в других валютах. Премии на золото и медь на нью-йоркской бирже Comex также снизились, охлаждая тенденцию, когда цены на металлы в США взлетели выше других международных ориентиров на фоне угрозы тарифов.

Инвесторы также наблюдают за обострением геополитической напряженности после того, как Трамп накануне своей инаугурации нацелился на некоторых традиционных союзников, включая Канаду, Мексику и Европу. Хотя это может повысить ценность золота как убежища, это также может поднять доллар США, создавая встречный ветер для цен.

Спотовое золото подорожало на 0,2% до $2 708,21 за унцию. Серебро и платина выросли, в то время как палладий упал. Медь закрылась на Лондонской бирже металлов на уровне $9 275 за метрическую тонну, в то время как другие промышленные металлы также выросли.