В США приостановили полеты ракет Starship компании SpaceX после неудачного старта

Власти США приостановили полеты ракет SpaceX Starship после того, как одна из них взорвалась через несколько минут после начала испытательного полета в четверг.

В результате взрыва десятки самолетов были вынуждены отклониться от курса, чтобы избежать район падения обломков над Карибским морем.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, заявила, что, по первоначальным данным, в одной из секций ракеты возникло возгорание.

После взрыва Маск пошутил, что ему трудно судить об успехе миссии, но зато веселье было гарантировано.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что вместе SpaceX пытается проверить сообщения о том, что в результате взрыва пострадало государственное имущество на британской заморской территории Теркс и Кайкос в Карибском море.