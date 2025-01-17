Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

Мировые цены на медь растут восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года

Цены на медь в мире растут восьмую сессию подряд, чего не наблюдалось с 2017 года, благодаря позитивным ожиданиями спроса на этот металл в Китае.

На бирже в Лондоне котировки поднимаются на 0,4%, до $9,267 тыс. за тонну. С начала недели цена повысилась на 1,9%.

Поддержку ценам на медь оказали статданные из Китая, указавшие на ускорение роста экономики страны в четвертом квартале до 5,4% в годовом выражении с 4,6% в третьем квартале. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%, по данным Trading Economics.

Данные о промышленном производстве и розничных продажах в КНР за декабрь также оказались лучше прогнозов рынка, тогда как спад цен на жилье замедлился, что говорит о стабилизации строительного сектора, на который приходится львиная доля спроса на медь и сталь.

За весь 2024 год медь подорожала на 2,4%, тогда как с начала 2025 года подъем уже составил около 6%.

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