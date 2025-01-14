Президент Финляндии анонсировал жесткие меры против теневого флота РФ на Балтике

Президент Финляндии Александр Стубб представил во вторник журналистам 10 пунктов договоренностей, достигнутых на саммите стран НАТО Балтийского региона по обеспечению безопасности в Балтии.

"Безопасность в регионе Балтийского моря будет укрепляться за счет военного присутствия и технологических решений", - заявил Стубб.

Он заявил, что страны НАТО на Балтике будут принимать жесткие меры в отношении теневого флота России.

По его словам, "страны готовы продолжать принимать решительные меры в тех случаях, когда критически важная инфраструктура находится под угрозой". "Декабрьские операции на танкере Eagle S (который был задержан Финляндией по подозрению в причастности в повреждении кабелей в Финском заливе и, по сведениям финской таможни, является частью "теневого флота" России - ИФ) показывают, что возможности и готовность к действиям существуют", - сказал Стубб.

Он отметил, что запуск представленного во вторник проекта НАТО Baltic Sentry направлен на обеспечение безопасности инфраструктуры Балтийского моря. Для мониторинга как судоходства, так и подводных операций используются различные суда, самолеты, а также беспилотники.

"Национальные системы наблюдения будут более эффективно координироваться с системами НАТО", - отметил Стубб.

Страны встречи также соберут группу экспертов по правовым вопросам для поиска путей предотвращения гибридного влияния в морских районах в соответствии с международным морским законодательством.

НАТО также намерено следить за инфраструктурой и судами, подозреваемыми в принадлежности к теневому флоту, с использованием новых технологий. Есть сотрудничество и с частными компаниями.

Во встрече приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен, лидеры восьми государств НАТО балтийского региона: Финляндии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Швеции, Эстонии.

Встреча была созвана по инициативе НАТО после того, как Финляндия задержала зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S в Финском заливе по подозрению в разрушении электрокабеля Эстония-Финляндия и четырех международных телекоммуникационных кабелей. Власти Финляндии заявили, что судно входит в теневой флот России.