Последнее обновление: 13.01.2025 18:17

Bitcoin упал до самого низкого уровня с ноября

Bitcoin упал до самого низкого уровня с ноября на фоне распродажи рисковых активов, вызванной повышением доходности облигаций. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 13 января, цена самой популярной криптовалюты снизилась на 4,4%, до $90 199. Это наименьшее значение с 18 ноября и существенно ниже декабрьского максимума в $108 316.

Сообщается, что другие криптовалюты также понесли потери: стоимость Ethereum упала на 6,6%.

На криптовалютный рынок повлияло укрепление рынка труда в США. Более сильные, чем ожидалось, данные о занятости заставили инвесторов переоценить вероятность снижения процентных ставок Федеральным резервом. Это создало неблагоприятные условия для крипторынка на старте 2025 года.

"Первые дни года оказались сложными для криптовалютного рынка. Предыдущий рост на прошлой неделе был неустойчивым и подтолкнул к новой волне распродаж", - прокомментировал ситуацию главный аналитик FxPro Алекс Купцикевич.

Старший аналитик InTouch Capital Markets Петр Матис заметил, что следующим важным уровнем для Bitcoin может стать $88 тыс., а дальнейшее падение может опустить цену до $74 тыс.

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