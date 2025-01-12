Последнее обновление: 12.01.2025 14:00

Дубайским компаниям принадлежат по меньшей мере 55 судов "теневого флота" РФ

Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) стал ключевой ячейкой для российского "теневого флота".

По меньшей мере, 55 судов из западных санкционных списков принадлежат компаниям, зарегистрированным в Дубае. Об этом говорится в расследовании редакции финского издания Yle MOT.

В частности, судно Eagle S, подозреваемое в повреждении электрокабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, также находится в собственности дубайской фирмы.

Расследование охватило 149 судов, связанных с российским "теневым флотом", и обнаружило, что Россия построила глобальную сеть для обхода санкций. Этот флот обычно используется для транспортировки нефти и газа под флагами стран, не подпадающих под санкционные ограничения.

Изменяемость данных об этих судах, таких как названия, флаги и владельцы, является распространенной практикой, отмечают журналисты. Приблизительно треть судов изменили названия в течение месяца после введения санкций или позже. Также значительная часть сменила владельцев или управляющие компании. Более 20% судов перешли под новые флаги.

Журналисты предполагают, что реальные масштабы могут быть еще больше, поскольку после середины декабря Евросоюз и Великобритания добавили в санкционные списки еще десятки танкеров.



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