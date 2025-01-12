Индийский IT-гигант TCS ожидает оживления продаж в США после восстановления рынка

Крупнейший индийский экспортер программного обеспечения Tata Consultancy Services ожидает, что ее клиенты в Северной Америке увеличат расходы на технологии после аналогичного подъема в сегменте банковских и финансовых услуг. Об этом сообщает Reuters.

Доходы компании в Северной Америке, крупнейшем рынке TCS, снижаются уже пятый квартал подряд, даже несмотря на то, что банковские и финансовые услуги продемонстрировали лучшие показатели с июня 2023 года.

В прошлом месяце Walmart Inc, Amazon.com и быстрорастущие сайты электронной коммерции Shein, PDD Holding's и Temu, показали рекордные продажи в Черную пятницу и Киберпонедельник.

Онлайн-расходы в США также выросли почти на 9% до $241,4 млрд во время недавнего праздничного сезона.

"Мы слышали о хороших праздничных продажах (в США), которые должны повысить потребительские настроения, и производство имеет некоторые проблемы с рабочей силой.

Если эти три вертикали (вместе с банковским сектором) улучшатся в целом, мы увидим хорошее восстановление", - сказал финансовый директор TCS Самир Сексария в интервью агентству Reuters.

Эти комментарии перекликаются с мнением генерального директора Критивасана о том, что новая администрация США, вероятно, устранит политическую неопределенность и повысит уверенность клиентов в том, что они смогут тратить средства на дискреционные проекты.

Растущее количество глобальных компаний увеличивает свои местные офисы в Индии и расширяет внутренние команды, добавляя такие функции, как инжиниринг, кибербезопасность, бухгалтерский учет и финансы. По оценкам, к 2030 году объем индийского рынка свободного программного обеспечения достигнет $105 млрд.