Танкер из российского "теневого флота" потерял управление у берегов Германии

Нефтетанкер Eventin под флагом Панамы дрейфует близ острова Рюген в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте немецкого Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море (Havariekommando).

По его данным, судно не может маневрировать и дрейфует на малой скорости. К Eventin подошли немецкий буксир и спасательное судно. Эвакуация экипажа не требуется.

На борту танкера 99 тыс. тонн нефти.

По данным портала VesselFinder, он вышел с ней 6 января из российского порта Усть-Луга и направился в Египет.

В Havariekommando рассказали агентству dpa, что на судне нет протечек, окружающей среде ничего не угрожает. Eventin входит в список судов "теневого флота" РФ, который ведет Greenpeace.