Поставки ПК в мире выросли в 2024 году на 1%

Мировые поставки персональных компьютеров в четвертом квартале увеличились на 1,8% относительно того же периода прошлого года - до 68,9 млн штук.

По предварительным данным International Data Corporation (IDC), в 2024 году продажи выросли на 1% и составили 262,7 млн единиц.

"Если смотреть на текущий год, то индустрия ПК ощущает как попутные, так и встречные ветры, что делает прогнозирование сложным", - отмечается в сообщении.

Рынок восстанавливается более медленными темпами, чем ожидалось, но "в четвертом квартале были некоторые основания для оптимизма, поскольку государственные субсидии в Китае привели к лучшим, чем предполагалось, показателям в потребительском сегменте", полагает менеджер по исследованиям IDC Worldwide Mobile Device Trackers Джитеш Убрани.

"Общие макроэкономические проблемы, похоже, затмевают часть прогресса и ажиотажа вокруг ПК с ИИ, - заявил вице-президент IDC Worldwide Device Trackers Райан Рейт. "Однако мы придерживаемся мнения, что влияние, которое ИИ окажет на отрасль, будет положительным", даже если оно наступит чуть позже, добавил он.