Цены на нефть выросли в первый торговый день 2025 года

Цены на нефть немного выросли в четверг, в первый торговый день 2025 года, поскольку инвесторы, возвращаясь после праздников, осторожно наблюдали за восстановлением экономики Китая и спроса на топливо после обещания президента Си Цзиньпина способствовать росту. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 17 центов, или 0,06%, до $74,82 за баррель после того, как во вторник, последний торговый день 2024 года, выросли на 65 центов. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) в США выросли на 19 центов, или 0,26%, до $71,91 за баррель после закрытия предыдущей сессии с ростом на 73 цента.

В своем новогоднем обращении во вторник Си Цзиньпин заявил, что Китай в 2025 году введет более активную политику для стимулирования роста.

По данным частного опроса Caixin/S&P Global, опубликованного в четверг, производственная активность в Китае выросла в декабре, хотя темпы роста оказались медленнее, чем ожидалось, из-за беспокойства относительно торговых перспектив и рисков, связанных с тарифами, предложенными избранным президентом США Дональдом Трампом.

Эти данные перекликаются с официальным исследованием, обнародованным во вторник, которое показало, что производственная активность в Китае в декабре практически не выросла, хотя сферы услуг и строительства восстановились. Это свидетельствует о том, что политические стимулы начинают влиять на некоторые сектора, пока Китай готовится к новым торговым рискам.

"Трейдеры возвращаются к работе и, вероятно, оценивают повышенные геополитические риски, а также влияние политики Трампа, направленной на разогрев экономики США, по сравнению с рисками от тарифов", - сказал аналитик рынка IG Тони Сайкамор.

"Выпуск индекса ISM в производственной сфере США будет ключевым фактором для дальнейшего движения цен на нефть", - добавил Сайкамор.

Он также отметил, что недельный график WTI свидетельствует о сужении диапазона торгов, что может указывать на возможное значительное движение цен.