От нападения акулы в Красном море погиб работник Еврокомиссии

В Красном море погиб итальянский турист, который работал в Европейской комиссии – на него напала акула. Об этом сообщает АNSA.

Согласно информации, происшествие произошло в Египте в воскресенье, 29 декабря.

Морской хищник напал на двух аквалангистов во время дайвинга в Красном море. Акула ранила еще одного итальянского туриста, который находился рядом с погибшим.

Погибшему Джанлуке Ди Джойи 21 декабря исполнилось 48 лет. Он был женат, находился в Египте с семьей в отпуске. Сам он жил во Франции, на родине своей жены.

Журналисты отметили, что мужчина работал в Европейской комиссии в Объединенном исследовательском центре (JRC) – службе, которая занималась в комиссии вопросами науки и знаний.

Arab News отмечает, что египетские власти закрыли зону для купания на два дня после инцидента, который произошел в «глубокой воде за пределами обозначенной зоны для купания».