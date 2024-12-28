Объем размещений корпоративных бондов вырос в мире за 2024 год на треть

Глобальные продажи корпоративных долговых обязательств подскочили на треть в 2024 году и достигли рекордного уровня в $7,93 трлн. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные LSEG.

Аналитики указывают, что крупные компании, включая AbbVie (и Home Depot Inc, воспользовались снижением ставок по корпоративным бондам относительно ставок по гособлигациям до минимумов за десятилетия. При этом спрос со стороны инвесторов спровоцировал падение стоимости заимствований еще до того, как ведущие центробанки мира приступили к снижению ключевых процентных ставок.

Тэмми Серби из Morgan Stanley отметила, что эмитенты поначалу активно размещали облигации, чтобы избежать волатильности в период президентских выборов в США. Однако после победы Дональда Трампа спред между ставками по корпоративным и государственным бондам сократился еще сильнее, и многие фирмы вышли на рынок долга, чтобы заранее привлечь финансирование, запланированное только на следующий год.

Спред между доходностью корпоративных облигаций инвестиционного уровня в США и доходностью 10-летних US Treasuries в начале ноября падал до 0,77 процентного пункта, что стало минимумом с конца 1990-х годов, по данным Bank of America.

При этом сама доходность таких финансовых инструментов остается высокой - в среднем 5,4% против 2,4% тремя годами ранее, что спровоцировало активный приток средств инвесторов. По подсчетам EPFR, с начала года глобальные фонды, инвестирующие в корпоративные бонды, привлекли рекордные $170 млрд.