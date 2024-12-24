Сильная снежная буря в Боснии оставила десятки тысяч людей без света на Сочельник

Огромная снежная буря оставила десятки тысяч домов в Боснии без света накануне Рождества и вызвала транспортный хаос. Об этом сообщает Sky News.

В трех частях Боснии и Герцеговины было запрещено движение тяжелых транспортных средств, а в некоторых частях Боснии остановлено движение поездов.

Государственная энергетическая компания Боснии заявила, что в некоторых районах ситуация была "чрезвычайно сложной", поскольку сильный снег оборвал линии электропередач.

Десятки автомобилей застряли в снегу на 10 часов в западной части страны в течение ночи, прежде чем смогли продолжить свое путешествие.

В понедельник сообщалось, что почти 200 тыс. домов остались без электричества, в то время как грузовикам и другим тяжелым транспортным средствам было запрещено движение по дорогам во многих районах.

Из-за сильных снегопадов во Франции в конце ноября около 200 тысяч потребителей остались без света, на многих дорогах и железной дороге возникли проблемы.

Перед этим снегопад с сильным ветром оставил без электроснабжения десятки тысяч домов в Финляндии, в результате обесточивания начались также перебои со связью.