Какао-бобы стали самым прибыльным товаром 2024 года

Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году, превзойдя даже биткоин и фондовый рынок США.

Цены на них более чем удвоились, пишет MarketWatch.

Стоимость какао с поставкой в марте достигла $11 954 за метрическую тонну, что означает рост почти на 185% с начала года. Для сравнения, биткоин подорожал на 128%, а индекс S&P 500 – всего на 25%.

Признаков того, что это ралли закончится, пока нет: 2023-2024 сельскохозяйственный год завершился с самым большим за последние 60 лет дефицитом предложения какао-бобов, отмечают в ING.

Ключевым фактором неурожая стали неблагоприятные погодные условия в Западной Африке (особенно в Кот-д'Ивуаре).

Рекордно теплые океаны по всему миру ухудшили и без того плохую ситуацию для западноафриканских посевов какао, пострадавших от двух лет экстремальных погодных условий, сказал Джеймс Ромер, издатель информационного бюллетеня WeatherWealth.

Влажная погода в октябре вновь нанесла ущерб какао-деревьям в некоторых частях Западной Африки, а совсем недавно наблюдались теплые, сухие ветры харматан, обычно не возникающие во время слабой Ла-Ниньи, написал он в недавнем выпуске. Эти ветра создадут угрозу для урожая какао, который собирают весной.

Международная организация какао прогнозирует дефицит какао в 478 000 метрических тонн и падение производства на 13,1% в годовом исчислении.

Несмотря на рекордные цены, спрос на какао остается стабильным.

"Тяжелые погодные условия отражаются на производстве, но спрос остается высоким, – сказал управляющий директор Teucrium Джейк Хенли. – Потребители неохотно отказываются от таких вещей, как кофе и шоколад".