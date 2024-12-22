Подозреваемое в повреждении кабелей китайское судно покинуло Балтийское море

Китайское судно Yi Peng 3, экипаж которого подозревают в умышленном разрыве двух кабелей связи в Балтийском море, снялось с якоря и взяло курс на Египет.

Более месяца судно находилось в проливе Каттегат между Швецией и Данией, пока 21 декабря по собственной инициативе не снялось с якоря. Береговой охране экипаж сообщил, что направляется в Порт-Саид в Египте, информирует шведский общественный вещатель SVT.

По данным на утро воскресенья, судно находилось в Северном море.

В береговой охране заявили, что следят за движением судна и поддерживают связь с другими органами. Рядом находятся корабли ВМС Дании.

Двумя днями ранее шведская полиция смогла подняться на борт Yi Peng 3 вместе с несколькими другими представителями власти. Однако государственному прокурору, ведущему расследование, было отказано в этом.

С 17 по 18 ноября на дне Балтийского моря произошел разрыв двух кабелей связи. Один – между Финляндией и Германией, а другой – между Швецией и Литвой. В умышленном повреждении заподозрили экипаж китайского балкера Yi Peng 3. Судно вышло из российского порта Усть-Луга 15 ноября, загруженное российскими удобрениями.

Предполагается, что экипаж шел с заброшенным в воду якорем, хотя должен был заметить замедление движения.

В конце концов корабли ВМС Дании перехватили Yi Peng 3, заставив его стать на якорь в проливе Каттегат, соединяющий Балтийское и Северное моря. Однако по международному морскому праву корабли НАТО не имели права заставить судно зайти в один из их портов, поэтому балкер оставался в проливе.