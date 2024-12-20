Курс биткойна упал ниже $100 тыс.

Курс биткойна в четверг упал ниже $100 тыс. и продолжает опускаться в пятницу на ожиданиях более медленного снижения процентной ставки Федрезервом в следующем году.

Биткойн к 14:21 подешевел на 2,6% до $93,806 тыс., по данным Coindesk. За последние пять сессий курс снизился на 7,8%. При этом с начала года стоимость криптовалюты подскочила более чем в 2,2 раза.

Совокупная капитализация рынка криптовалют в четверг упала на 7%, до $3,41 трлн, по данным CoinMarketCap.

Негативным фактором для рынка цифровых валют стали итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы. Помимо ожидаемого снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, руководители Федрезерва представили обновленный прогноз, согласно которому ставка будет снижена дважды в течение 2025 года, а не четырежды, как ожидалось ранее.

"После пробития отметки в $108 тыс. в среду биткойн снова опустился ниже $100 тыс. Весь криптовалютный сектор оказался под давлением из-за падения рынка акций"., - отметил инвестиционный директор Naviellier & Associates Луи Навелье.