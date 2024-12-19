Шведскую полицию допустили на борт китайского судна по делу о разрыве кабеля

Шведская полиция заявила в четверг, что по приглашению китайских властей высадилась на борт судна Yi Peng 3, которое находится в центре расследования разрыва кабеля в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters.

Правоохранительные органы Швеции уже длительное время заинтересованы в допросе экипажа китайского сухогруза в связи с повреждением двух подводных волоконно-оптических кабелей в ноябре. Корабль уже месяц стоит в водах поблизости, пока дипломаты в Стокгольме и Пекине обсуждают этот вопрос.

Следователи быстро вышли на судно, которое вышло из российского порта Усть-Луга 15 ноября. Анализ данных MarineTraffic, проведенный Reuters, показал, что координаты судна соответствуют времени и месту неисправностей.

Шведская полиция заявила в четверг, что они участвовали на борту Yi Peng 3 только как наблюдатели, тогда как китайские власти проводили расследование.

"Параллельно продолжается предварительное расследование диверсии в связи с двумя разрывами кабеля в Балтийском море", – говорится в заявлении полиции.

Действия, совершенные на борту судна в четверг, не были частью предварительного расследования, которое вела Швеция, добавили в полиции.

Датские власти способствуют посещению сухогруза, который стоит на якоре в проливе Каттегат между Данией и Швецией, сообщила полиция.

Кабели в Балтийском море, один из которых соединяет Финляндию и Германию, а другой – Швецию и Литву, были повреждены 17-18 ноября. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он предполагает, что это было вызвано диверсией.

Нарушения произошли в исключительной экономической зоне Швеции, и шведская прокуратура ведет расследование по подозрению в возможном саботаже.

Представители западных разведок из многих стран заявили, что они уверены, что китайский корабль вызвал обрывы обоих кабелей. Но они выразили разные мнения относительно того, были ли это несчастные случаи или это могло быть преднамеренным действием.