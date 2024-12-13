Последнее обновление: 13.12.2024 16:14

Армия Израиля намерена остаться на сирийской стороне горы Хермон в течение всей зимы

Подразделения армии обороны Израиля в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон, расположенной на границе Сирии и Ливана. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Ввиду происходящего в Сирии с точки зрения безопасности нам важно поддерживать армейское присутствие на горе Хермон даже в суровых зимних условиях", - сказал Кац, которого цитирует израильская газета The Times of Israel.

По данным издания, Кац издал такое распоряжение накануне после встречи с начальником генерального штаба вооруженных сил Израиля Герци Халеви и другими представителями высшего командования.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.



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