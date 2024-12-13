Азиатские фондовые индексы падают на фоне данных о политике Китая

Азиатские акции упали, поскольку отсутствие деталей с китайской экономической конференции разочаровало некоторых трейдеров, в то время как аппетит к риску был сдержан в преддверии заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс азиатских акций упал на 0,5%. Индекс S&P 500 снизился на 0,5%, поскольку трейдеры учли большее, чем ожидалось, количество заявок на пособие по безработице на фоне слишком высоких данных о ценах производителей.

Японские и австралийские акции снизились после того, как в четверг распродажи на Уолл-стрит ударили по акциям и государственным облигациям.

Акции в Китае и Гонконге упали в начале торгов после того, как на Центральной экономической рабочей конференции в Китае были обнародованы данные, в которых не было деталей политики и новых мер.

По итогам двухдневной конференции высокопоставленные чиновники пообещали повысить целевой показатель бюджетного дефицита в следующем году.

Индекс силы доллара мало изменился, в основном удерживая прибыль от предыдущих пяти сессий. Укреплению доллара способствовал рост доходности казначейских облигаций.

В пятницу, 13 декабря, доходность австралийских и новозеландских облигаций выросла.